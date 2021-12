Κάζινς: «Ευγνώμων που θα παίξω στους Μπακς και θα είμαι συμπαίκτης του Γιάννη» (vid)

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς στάθηκε στα συναισθήματα του για τη μετακόμιση του στο Μιλγουόκι.

O ΝτεΜάρκους Κάζινς μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του, αφού ο Μάικ Μπουντενχόλζερ τόνισε πως ο Boogie που ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες από την ομάδα του Μιλγουόκι, θα παίξει με τη φανέλα των ελαφιών στο ματς της Πέμπτης 2 Δεκέμβρη κόντρα στους Χόρνετς.

Ο έμπειρος σέντερ (2.08μ.) ξεκίνησε ήδη προπονήσεις με τους Μπακς και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σαν... ελάφι.

«Ήμουν σπίτι και περίμενα την ευκαιρία μου. Οι Μπακς δεν είχαν θέση στο ρόστερ, αλλά κινήθηκαν γρήγορα και φτάσαμε σε συμφωνία. Τώρα είμαι εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος. Όλα έγιναν γρήγορα. Ετοιμαζόμουν για τις διακοπές, αλλά όλα δούλεψαν τέλεια. Είμαι ευγνώμων και ενθουσιασμένος που θα παίξω στους Μπακς», είπε αρχικά ένας παίκτης που πριν τραυματιστεί σοβαρά στη Νέα Ορλεάνη, αποτελούσε έναν από τους 3-4 κορυφαίους και πιο ταλαντούχους σέντερ στο ΝΒΑ.

Στη συνέχεια μίλησε για τον Τζρου Χόλιντεϊ, με τον οποίο συνεργάστηκε στους Πέλικανς: «Την τελευταία φορά που έπαιξα μαζί του είχαμε καλή ομάδα και ο Τζρου είναι πολύ ταλαντούχος. Ενθουσιασμένος που θα τον έχω ξανά στο πλευρό μου. Την τελευταία φορά που συνργαστήκαμε, είχαμε μια πολύ καλή σεζόν».

Τέλος στάθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας: «Όταν ο Γιάννης βρίσκεται στο παρκέ, θα πρέπει να κάνουμε στην άκρη. Θα παίξω δίπλα σε ένα παίκτη με τόσο μεγάλο ταλέντο».

"Being able to team up again with Jrue. We had a great thing going in New Orleans." pic.twitter.com/rB2FiYQ2mB