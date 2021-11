Νετς: Off για 1-2 μήνες ο Χάρις

Mεγάλη απώλεια για τους Νετς, αφού ο Τζο Χάρις θα μείνει εκτός δράσης για 1-2 μήνες.

Ο σουτέρ των Νετς θα μπει χειρουργείο για να λύσει το πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο, κάτι που φέρνει μεγάλες φουρτούνες στους Νετς. Ο Τζο Χάρις θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 1-2 μήνες. Άρα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τον ξαναδούμε στα παρκέ το 2022.

Φέτος μετρά 11,3 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά ματς με 46,6% στα τρίποντα. Έχει πατήσει παρκέ σε 14 ματς, όλα σαν βασικός, ενώ χρησιμοιείται από τον Στιβ Νας για 30.2 λεπτά μέσο όρο. Πλέον οι Νετς καλούνται να βρουν λύση στο «2» και το «3», με τον Πάτι Μιλς να είναι η πρώτη λύση για shooting guard και τους Μπρους Μπράουν και ΝτιΆντρε Μπέμπρι να καλύπτουν το «3», αφού ο Ντουράντ ξεκινά σαν power forward και οι ΛαΜάρκους Όλντριτζ και Μπλέικ Γκρίφιν δίνουν βοήθεια σαν σέντερ.

Nets' guard Joe Harris will undergo ankle surgery and is expected to miss 4-8 weeks, per @wojespn pic.twitter.com/LRt4KFLf4e