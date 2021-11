Απίστευτη «γιούχα» στον Αζάια Στιούαρτ των Πίστονς στο Λος Άντζελες (vids)

Οι φίλοι των Λος Άντζελες Λέικερς δεν ξέχασαν το επεισόδιο του Αζάια Σιούαρτ με τον Λεμπρόν και φρόντισαν να τον υποδεχθούν... αναλόγως.

Όπως είναι γνωστό την περασμένη εβδομάδα και δη στο παιχνίδι των Πίστονς με τους Λέικερς στο Ντιτρόιτ, οι Λεμπρόν Τζέιμς και Αζάια Στιούαρτ παραλίγο να πιαστούν στα χέρια όταν ο παίκτης των Πίστονς βγήκε εκτός εαυτούς από μία αγκωνιά του «βασιλιά» του ΝΒΑ.

Μετά το συγκεκριμένο επεισόδιο «έπεσαν» και οι ανάλογες ποινές με τον Λεμπρόν να μένει εκτός για ένα ματς και τον Στιούαρτ για δύο παιχνίδι. Αμφότεροι διασταύρωσαν τα ξίφη τους και πάλι στο παρκέ, αυτή τη φορά στο Λος Άντζελες.

Οι φίλοι των Λέικερς δεν... ξέχασαν τα όσα είχαν συμβεί πριν από μερικές ημέρες και φρόντισαν να γιουχάρουν έντονα τον Αζάια Στιούαρτ όταν «εκτελούσε» βολές.

Βάλτε... δυνατά τον ήχο και θα καταλάβετε τι εννοούμε!

Lakers fans making sure Isaiah Stewart hears the boos at Staples 🗣



(via @kylegoon)pic.twitter.com/4HIAiuIxJr