Αντετοκούνμπο: Η... παράσταση κόντρα στους Νάγκετς (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός με 24 πόντους, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 10/13 σουτ κόντρα στους Νάγκετς. Δείτε τα καλύτερα του.

Οι Μπακς ανεβαίνουν σιγά-σιγά με την επιστροφή των απουσιών και επικράτησαν των Νάγκετς εύκολα με 120-109. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός σε αλλο ένα ματς και το κοντέρ έγραψε 24 πόντους, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ με 10/13 σουτ και 1/1 τρίποντα, αλλά και 3/3 βολές.

Δεν υπήρχε τρόπος να τον σταματήσει η άμυνα των Νάγκετς που αγωνίστηκε και χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Greek Freak ήταν απίθανος σε άλλο ένα ματς παλεύοντας να μπει με καλύτερες πιθανότητες στη μάχη για το βραβείο του MVP.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη απέναντι στο Ντένβερ

