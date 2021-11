Σανς: Δεύτερο καλύτερο σερί ever οι 15 συνεχόμενες νίκες τους

Οι Σανς μετρούν 15 συνεχόμενες νίκες, κάτι που αποτελεί το δεύτερο καλύτερο σερί της ιστορίας τους.

Εντυπωσιακά έχει ξεκινήσει η σεζόν για τους Σανς. Το Φοίνιξ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην δεύτερη θέση της Δύσης με ρεκόρ 16-3, κυνηγώντας τους πρώτους Ουόριορς.

Ωστόσο έχει μακράν του δεύτερου το καλύτερο σερί στο ΝΒΑ, φτάνοντας τις 15 συνεχόμενες νίκες μετά το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους Νικς που δεν μπόρεσαν να προβάλουν αντίσταση.

Οι ήλιοι του Μπούκερ, του Πολ και του Έιτον... πετούν και αυτές οι 15 συνεχόμενες νίκες είναι και το δεύτερο καλύτερο σερί στην ιστορία τους, ίδιο με εκείνο που είχε κάνει η ομαδάρα του Νας και του Αμάρε από τον Νοέμβρη μέχρι τον Δεκέμβρη του 2006. Επιπλέον το σερί είναι το 4ο μεγαλύτερο από ομάδα που την τελευταία σεζόν ηττήθηκε στους τελικούς του ΝΒΑ (απο τους Μπακς του Αντετοκούνμπο).

