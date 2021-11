ΛεΜπρόν: Ζήτησε την αποβολή δύο θεατών που τον έβρισαν (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ζήτησε και πέτυχε την αποβολή δύο θεατών στο ματς των Λέικερς με τους Πέισερς, υποστηρίζοντας ότι έκαναν άσεμνες χειρονομίες και χρησιμοποιούσαν υβριστική γλώσσα.

Το κοινό στην Ιντιάνα διαθέτει, από τα παλιά, σκληρά χρόνια του ΝΒΑ, τη δική του (κακή) φήμη. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, κατά τη διάρκεια της νίκης των Λέικερς στην Ιντιανάπολις, δε θέλησε να επιτρέψει την κακή συμπεριφορά στους φιλάθλους.

Υπέδειξε δύο άτομα που ήταν στις θέσεις ακριβώς δίπλα στο παρκέ, κάτι που σημαίνει ότι το εισιτήριο κοστίζει ένα... σκασμό λεφτά και οι διαιτητές τους απέβαλλαν!

«Όταν οι άσεμνες χειρονομίες και οι οι βρισιές μπαίνουν στην εξίσωση, δεν είναι αποδεκτό» σχολίασε σχετικά ο Τζέιμς.

Δείτε το βίντεο:

LeBron James had two courtside fans in Indianapolis ejected after pointing them out to officials.



“When obscene gestures and language come into it, (it) can’t be tolerated," James said postgame.



More: https://t.co/uiZdCYbgnd



🎥 @ActionNetworkHQ pic.twitter.com/BqbTHz0HEe