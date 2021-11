Νάγκετς: Ρήξη χιαστού η αρχική εκτίμηση για Ντοζίερ, χάνει τη σεζόν (vid)

O γκαρντ των Ντένβερ Νάγκετς, Πι Τζέι Ντοζίερ αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, έχοντας υποστεί ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατό του.

Ο τραυματισμός του Πι Τζέι Ντοζίερ, στο πρώτο 12λεπτο του αγώνα των Ντένβερ Νάγκετς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ήταν σοκαριστικός.

Ο γκαρντ των Νάγκετς αναμένεται να απουσιάσει για το υπόλοιπο της σεζόν, αφού οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν στο αριστερό γόνατό του δείχνουν ρήξη χιαστού.

Ο Ντοζίερ προσπάθησε να σκοράρει μπροστά από τον Κόντι Ζέλερ,προσγειώθηκε με όλη του τη δύναμη στο αριστερό γόνατο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Τη φετινή σεζόν ο 25χρονος γκαρντ, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο προερχόμενος από τον πάγκο, σε 18 συμμετοχές, μετράει 5.4 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.6 ασιστ.

Denver Nuggets guard P.J. Dozier is feared to have suffered an ACL tear to his left knee, sources tell ESPN. More evaluation needs to be done today, but initial imaging late Tuesday in Portland suggested a possible end to his season.