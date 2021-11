Σάμπερτ: Πρώτος NBAer που κερδίζει το Dancing with the Stars (vids)

Ο Ίμαν Σάμπερτ... έκλεψε για άλλη μια φορά την παράσταση με τις χορευτικές του ικανότητες και κατέκτησε τον τίτλο στο Dancing with the Stars.

Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο χορευτικό show έδειξε πως το έχει. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις εντυπωσίασε κοινοί κριτές με τις χορευτικές του ικανότητες ο Ίμαν Σάμπερτ.

Συνέχισε να... τρελαίνει κόσμο και στον τελικό του Dancing with th Stars, o Ίμαν Σάμπερτ και τελικά κατέκτησε τον τίτλο, ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς.

Χόρεψε freestyle και cha cha με την εντυπωσιακή παρτενέρ του και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το έπαθλο. Έτσι έγινε ο πρώτος πρώην NBAer που κατακτά τίτλο στο Dancing with the Stars. Μετά το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Καβς το 2016, παίρνει άλλο έναν τίτλο, αυτή τη φορά στον χορό.

Στο Dancing with the Stars έχουν βρεθεί αρκετοί πρώην NBAers στο παρελθόν όπως ο Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο Ρον Αρτέστ, ο Λαμάρ Όντομ, ο Ντέρεκ Φίσερ, ο Ρικ Φοξ και ο Κλάιντ Ντρέξλερ, αλλά κανείς δεν είχε καταφέρει να κερδίσει, πριν εμφανιστεί ο Σάμπερτ και τα σαρώσει όλα.

Δείτε τι έκανε στον τελικό, αλλά και όλη του την πορεία στον διαγωνισμό χορού

.@imanshumpert is the first ex-NBA player to win Dancing With The Stars 👏



(via @DancingABC) pic.twitter.com/0B4NcQogix