Σάμπερτ: Στον τελικό του "Dancing With The Stars" ο πρώην NBAer! (vid)

Ο παλιός παίκτης των Καβαλίερς, Νετς και Νικς, μεταξύ άλλων, προκρίθηκε στον τελικό του αμερικανικού "Dancing With The Stars" και γνωρίζει την αποθέωση για τις χορευτικές του ικανότητες!

Ο 31χρονος περιφερειακός και πρωταθλητής του 2016 στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς, στους Καβαλίερς, ενθουσίασε για ακόμη μια φορά τα πλήθη με τις χορευτικές του ικανότητες, παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του δημοφιλούς σόου χορού, "Dancing With The Stars".

Περιττό δε να αναφέρουμε πως ο Σάμπερτ είναι ο πρώτος και μοναδικός πρώην NBAer που φτάνει ως τον τελικό της συγκεκριμένης εκπομπής, με την χθεσινή του απόδοση να μαζεύει πολλά εγκωμιαστικά σχόλια από το κοινό!

Απολαύστε τον εν δράση, μαζί με την παρτενέρ του:

Iman Shumpert had another AMAZING performance on ‘Dancing With The Stars’ last night & became the only ex-NBA in show history to make the Finals!



Iman even added the famous LeBron James celebration in the dance! 💪 pic.twitter.com/rCiLh7C9GT