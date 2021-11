Ρόμπιν Λόπεζ: Φώναζε στις βολές του Αντετοκούνμπο, έφαγε τεχνική και μετά ζητούσε ησυχία (vid)

Ο Ρόμπιν Λόπεζ έδωσε τη δική του παράσταση, ενώ ο άλλοτε συμπαίκτης του, Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτελούσε βολές, στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Ο Ρόμπιν Λόπεζ συνηθίζει να είναι... φωνακλάς! Το έχουν διαπιστώσει στο Μιλγουόκι από το πέρασμά του στους Μπακς. Το διαπιστώνουν και στο Ορλάντο.

Στην επιστροφή του στο Fiserv Forum, ο σέντερ των Ορλάντο Μάτζικ, στην ήττα από τους Μπακς με την επική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (32π., 20 ριμπ.), άρχισε να δίνει φωναχτά οδηγίες στους συμπαίκτες του. Μόνο που εκείνη τη στιγμή ο Giannis εκτελούσε βολές.

Ο διαιτητής τιμώρησε με τεχνική ποινή τον Λόπεζ. Ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άρχιζε με τη χαρακτηριστική κίνηση του χεριού του να ζητάει από τους συμπαίκτες του να μη βγάλουν τσιμουδιά!

Αμέσως, η κάμερα στράφηκε στον αδερφό του, Μπρουκ, ο οποίος είναι τραυματίας και παρακολουθούσε τα καμώματα του αδερφού του απ΄τον πάγκο.

Δείτε το βίντεο:

Robin Lopez gets a violation for being too loud while Giannis is shooting free throws⁣

⁣⁣

After that he tells his teammates and the referee to be quiet, he is something else 💀 pic.twitter.com/sibJXSJuYH