Μίντλετον: «Απογοητευμένος από την αθώωση του Ρίτενχαους»

Η αθώωση του Κάιλ Ρίτενχαους, του ανθρώπου που σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε άλλο ένα, πέρσι στο Μιλγουόκι, έφερε την αντίδραση των παικτών του ΝΒΑ.

Ας ξεκινήσουμε με τις συστάσεις. Ο Κάιλ Ρίτενχαους αντιμετώπιζε ποινές ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας, αφού πέρσι, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Μιλγουόκι σκότωσε (τότε σε ηλικία 17 ετών) δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν σε αυτοάμυνα και το δικαστήριο το δέχτηκε και τον αθώωσε!

Η διαδήλωση αφορούσε τις διαμαρτυρίες του κόσμου για τον τραυματισμό του Τζέικομπ Μπλέικ από έναν αστυνομικό, με τον λευκό Ρίτενχάουζ να ανοίγει πυρ 24 ώρες αργότερα.

«Μιλήσαμε για την ετυμηγορία ως ομάδα, Μιλώντας προσωπικά, είμαι σίγουρα απογοητευμένος, αλλά την ίδια στιγμή δεν ένιωσα έκπληξη από την δικαστική απόφαση. Παρακολούθησα τη δίκη και την εξέλιξή της, αλλά είναι που νομίζω ότι έχουμε δει ξανά και ξανά», ήταν τα λόγια του Κρις Μίντλετον, συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

«Καμία έκπληξη», ήταν το σχόλιο του Τζα Μοράντ στο Twitter, κάτι που υποστήριξε και ο Φρεντ ΦανΒλίτ των Τορόντο Ράπτορς. «Το σύστημα είναι σπασμένο» σχολίασε ο Καρλ-Άντονι Τάουνς.

not surprised at all , smh ...