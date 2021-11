ΝτεΡόζαν-ΛαΒίν: Οι ηγέτες των Μπουλς ισοφάρισαν ρεκόρ από το 1963 (vid)

Zακ ΛαΒίν και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν συνεχίζουν να τρελαίνουν κόσμο με τη φανέλα των Μπουλς.

Οι Μπουλς φιγουράρουν στην δεύτερη θέση της Ανατολής και αυτό σε μεγάλο βαθμό το.... χρωστούν στο φοβερό τους δίδυμο. Οι ΝτεΜάρ Ντε Ρόζαν και Ζακ ΛαΒίν πραγματοποιούν εντυπωσιακές εμφανίσεις με... κερασάκι στην τούρτα τη νίκη κόντρα στο Ντένβερ, έχοντας δέσει έξοχα στους... ταύρους. Δύο ηγέτες που αλληλοσυμπληρώνονται με τον καλύτερο τρόπο.

Στη φετινή σεζόν μετρούν 10+ παιχνίδια με 25άρες σε 16 ματς, κάτι που φανερώνει και τη συνέπεια τους. Έτσι έγιναν το γρηγορότερο δίδυμο που φτάνει σε τέτοιο νούμερο μετά τους Έλτζιν Μπέιλορ και Τζέρι Ουέστ τη σεζόν 1962-63 που το έκαναν σε 11 παιχνίδια.

Οι δυο σταρ του Σικάγο δείχνουν ασταμάτητοι αυτή τη στιγμή και όσο παίζουν έτσι, το Σικάγο θα ελπίζει σε μια ονειρική σεζόν και σε σπουδαία πορεία στα playoffs. Βοηθούν και τους υπόλοιπους του ρόστερ, με τον Μπίλι Ντόνοβαν να έχει φτιάξει μια ομάδα που απολαμβάνεις να βλέπεις, αφού παίζει όμορφο, θελκτικό μπάσκετ.

