Ντουράντ: Τα «έσπασε» στο 3ο δωδεκάλεπτο με τους Ουόριορς με 0/8 σουτ

Ο Κέβιν Ντουράντ διένυσε ένα σπάνιο (και κακό) δωδεκάλεπτο στην ήττα των Μπρούκλιν Νετς απ' τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Κάτι που έχει επαναληφθεί άλλη μία φορά πριν από 10 χρόνια!

Συμβαίνει και στους καλύτερους. Οι Μπρούκλιν Νετς διαλύθηκαν στο 3ο δωδεκάλεπτο της ήττας απ' τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (117-99) με την ομάδα του Στιβ Νας να σημειώνει μόλις 18 πόντους.

Οι 10 ήρθαν απ' τον Τζέιμς Χάρντεν και οι άλλοι 8 απ' την υπόλοιπη ομάδα. Και κανένας απ' τον Κέβιν Ντουράντ! Ο KD είχε 0/8 στην 3η περίοδο και ισοφάρισε τη χειρότερη εμφάνισή του σε μία περίοδο (λαμβάνοντας υπόψη αγώνες της regular season και των playoffs).

Ο 32χρονος φόργουορντ είχε πράξει κάτι ανάλογο πριν από 10 χρόνια, το 2011. Φέτος, μετά από 15 αγώνες μετράει 28.9 πόντους ανά αγώνα, στην καλύτερη επίδοσή του από τη σεζόν 2013-2014, όταν ακόμα ήταν στην Οκλαχόμα και είχε 32 πόντους στο φινάλε της σεζόν.

