ΝτεΡόζαν: «Με έλεγαν ξοφλημένο, αλλά εγώ θέλω να γίνω νικητής»

O NτεΡόζαν... καθάρισε και τους Λέικερς και μετά το ματς έδωσε απάντησε σε όσους τον θεωρούσαν τελειωμένο.

Οι Μπουλς πετάνε φέτος και καθάρισαν και τους Λέικερς, φτάνοντας στο 10-4. Μέσα σε λίγες ώρες ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν εκτέλεσε Κλίπερς και Λέικερς, δείχνοντας την κλάση του.

Ο ηγέτης των ταύρων πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και σε κάθ εμφάνιση του κλείνει στόματα. Απαντά σε όσους αμφέβαλαν για το αν αξίζει το συμβόλαιο που πήρε στου Σικάγο.

Μετά το τέλος του ματς, ο ΝτεΜάρ είπε: «Ο κόσμος με έλεγε ξοφλημένο για τα τελευταία χρόνια. Μου έλεγαν ότι δεν ταιριάζω πουθενά. Το χρησιμοποιώ όλα αυτά σαν κίνητρο. Θέλω απλά να γίνω νικητής και απολαμβάνω τη... βόλτα με τους Μπουλς».

Στη συνέχεια ο σπουδαίος σουτέρ μέσης απόστασης, αποθέωσε και τον Λόνζο Μπολ, αναφέροντας πως είναι διασκεδαστικό να παίζει μαζί του και να μοιράζονται το παρκέ.

