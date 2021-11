ΝτεΡόζαν: Μέσα σε λίγες ώρες... εκτέλεσε και τις 2 ομάδες του LA (vids)

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν... καθάρισε και τις δύο ομάδες του Λος Άντζελες με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του.

Μέσα σε λίγες ώρες Λέικερς και Κλίπερς ένιωσαν στο... πετσί τους τι εστί ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Ο ηγέτης των Μπουλς και ένας από τους τελευταίους που έχουν εξελίξει το midrange σε... επιστήμη, έκανε παπάδες και με τις δύο ομάδες του Λος Άντζελες, οδηγώντας το Σικάγο σε 2 νίκες.

Ο ΝτεΜάρ μέτρησε 35 πόντους με 12/16 σουτ κόντρα στους Κλίπερς, ενώ το κοντέρ έγραψε 38 πόντους με 15/23 σουτ απέναντι στους λιμνάνθρωπους. Η 38άρα του ήταν και season high, ενώ είχε 10/15 σουτ μετά από ντρίμπλα, τα πιο πολλά εύστοχα σουτ που δεν ήρθαν από ασίστ για οποιονδήποτε αντίπαλο παίκτη των Λέικερς φέτος σε ένα ματς. Απέναντι στον Καρμέλο σούταρε με 4/6 και είχε 12 πόντους.

DeMar DeRozan scored a season high 38 points vs the Lakers.



He was 10-15 off the dribble, the most unassisted makes by a single player vs LAL this season, and did most of his damage against Carmelo Anthony (12 points on 4-6 shooting). pic.twitter.com/S3bNLQfEKj