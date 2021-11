ΛαΜέλο Μπολ: Στον... δρόμο που χάραξαν Μάτζικ Τζόνσον-Ντόντσιτς (vid)

O ΛαΜέλο Μπολ έδωσε ρεσιτάλ με Νικς και θύμισε Μάτζικ Τζόνσον και Λούκα Ντόντσιτς

Οι Χορνετς έχουν εντυπωσιάσει στο ξεκίνημα της σεζόν και στο γήπεδο τους (με το φοβερό παρκέ), νίκησαν και τους Νικς, σε ένα ματς που απολαύσαμε απίθανους... ανεμόμυλους.

Ο ΛαΜέλο Μπολ ήταν καταπληκτικός. Κατάφερε να έχει τα περισσότερα ριμπάουντ (17), ασίστ (9) και κλεψίματα (5) από κάθε παίκτη που πάτησε παρκέ, συμπαίκτη ή αντίπαλο. Τα... όργια του αυτά και η μεγάλη συνεισφορά του τον βοηθήσαν να θυμίσει τον σπουδαίο Μάτζικ Τζόνσον και τον φοβερό Λούκα Ντόντσιτς.

Ο γκαρντ τη Σάρλοτ έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης της ιστορίας που πέτυχε το συγκεκριμένο επίτευγμα, με τις κορυφές στις 3 στατιστικές κατηγορίες. Παίκτης-ορχήστρα για τις... σφήκες.

LaMelo Ball led both teams (Knicks at Hornets) tonight in:



* Reb (17)

* Ast (9)

* Stl (5)



He's the 3rd-youngest player to ever do that, per @EliasSports.



Only Luka Doncic (2019) and Magic Johnson (1979) did it younger. pic.twitter.com/CVEWdp5744