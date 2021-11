BανΒλιτ: Έβαλε clutch τρίποντο και ο πανηγυρισμός ήταν τα... σέρνω (vid)

Ο Φρεντ ΒανΒλίτ πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο κόντρα στους Σίξερς και ο πανηγυρισμός του ήταν όλα τα λεφτά.

Οι Ράπτορς έφυγαν με το διπλό από τη Φιλαδέλφεια, αφού ο ΒανΒλίτ έκανε ματσάρα με 32 πόντους. Ο γκαρντ των Καναδών πέτυχε και μια τριποντάρα, κάνοντας το 1113-109 στα 24 δευτερόλεπτα, βάζοντας τη... μαχαιριά στους Σίξερς. Μόλις γυρνούσε προς τον πάγκο έκλεψε την παράσταση με τον πανηγυρισμό του, αφού ήταν σαν να έλεγε «τα σέρνω», θέλοντας να δείξει πως μίλησε στα δύσκολα.

Απολαύστε το τρίποντο και τον πανηγυρισμό του ΒανΒλίτ.

Fred VanVleet's celebration after his DAGGER three 😂 pic.twitter.com/1XoNSXYqH5