Αποθέωσε Κάρι ο Κερ: «Ήθελα να πω ότι 'δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο' αλλά το βλέπω επτά χρόνια» (vid)

Ο Στιβ Κερ έβγαλε το καπέλο στον Στεφ Κάρι για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, με αποκορύφωμα την αναμέτρηση με τους Ατλάντα Χοκς!

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ είχε 50 πόντους και 10 ασίστ στη νίκη των Ουόριορς επί των Χοκς ενώ ο ίδιος σημείωσε... διπλό ρεκόρ με τη φανέλα του Γκόλντεν Στέιτ!

Μετά το τέλος του αγώνα ο Στιβ Κερ αποθέωσε τον παίκτη της ομάδας του, τόσο για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, όσο και στην ικανότητά του να πασάρει: «Ξέρει να διαβάζει πολύ καλά τις άμυνες. Είναι εξαιρετικός πασέρ, βλέπει τα μις ματς και δημιουργεί καταστάσεις για την ομάδα» ενώ υπογράμμισε επίσης:

«Θα ήθελα να πω ότι 'δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο' αλλά είναι κάτι που το βλέπω τα επτά τελευταία χρόνια» βγάζοντας το καπέλο στον Κάρι.

Δείτε και το σχετικό βίντεο

“I want to say ‘I’ve never seen anything like it’ but I’ve been watching it for seven years.”



- Steve Kerr on Steph’s 50-point game pic.twitter.com/e4wBAbokxE