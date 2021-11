Τζοέλ Εμπίντ: Μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού

Ο Καμερουνέζος σέντερ αναμένεται να απουσιάσει από τα προσεχή παιχνίδια των Σίξερς, αφού μετά τους Χάρις, Τζο και Θάιμπουλ, μπήκε και εκείνος στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

O Τζοέλ Εμπίντ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση των Φιλαντέλφεια 76ers για τις επόμενες αναμετρήσεις, αφού μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού, ακολουθώντας τους Τομπάιας Χάρις, Αϊζάια Τζο και Ματίς Θάιμπουλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αρχικά είχαν βγει από τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σαμς Τσαράνια, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού,ο Ντοκ Ρίβερς θα άφηνε στα «πιτς» τον σούπερ σταρ της ομάδας του προκειμένου να ξεκουραστεί από τις όποιες καταπονήσεις από τα συνεχόμενα παιχνίδια.

Οι νέες αναρτήσεις του ίδιου, ωστόσο, ανέφεραν πως ο Εμπίντ μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας προτού προλάβει να κάνει την προγραμματισμένη «αναμνηστική» δόση, που είχε προηγηθεί για αρκετά μέλη των Σίξερς μέχρι στιγμής. Άλλωστε, το ΝΒΑ έκανε νωρίτερα σύσταση σε αθλητές, προπονητές και διαιτητές να προχωρήσουν στην τρίτη δόση στο πλαίσιο της πρόληψης και της ομαλής διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

76ers center Joel Embiid will rest tonight vs. Knicks on front end of back-to-back, sources tell @TheAthletic @Stadium .

Significant amount of 76ers staff has received the COVID-19 booster shot, and players were slated to begin receiving their shots this week. Embiid now could miss several more games in protocols -- beyond planned rest tonight. https://t.co/1OatV6RbSU