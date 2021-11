Σίξερς: Τρίτο κρούσμα κορονοϊού ο Θάιμπουλ, με 8 παίκτες κόντρα στους Μπουλς

Ο Ματίς Θάιμπουλ είναι ο τρίτος παίκτης των Σίξερς που μπαίνει στο πρωτόκολλο του κορονοϊού, κάτι που σημαίνει ότι στο ματς με τους Μπουλς (7/11) θα υπάρχουν οκτώ διαθέσιμοι παίκτες.

Η αρχή για τους Φιλαντέλφια 76ερς έγινε με τον Τομπάιας Χάρις. Μπήκε στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό και τέθηκε εκτός για αρκετά παιχνίδια. Ήδη έχει χάσει τρία ματς. Ακολούθησε η προσθήκη του Αϊζάια Τζο στη λίστα. Και κατόπιν η πιο πρόσφατη, αυτή του Ματίς Θάιμπουλ (5.1 πόντους, 2.2 ριμπ., 1.3 ασίστ).

Ο τελευταίος έχει τι διπλανό χώρα από τον Τζο στα αποδυτήρια, δεν έχει διαπιστωθεί αν έχει προσβληθεί από την covid-19, ωστόσο είναι σίγουρο ότι θα χάσει το ματς των Σίξερς με τους Σικάγο Μπουλς (7/11, ξημερώματα Κυριακή). Μάλιστα, ο Θάιμπουλ ανέλαβε να καλύψει το κενό που άφησε ο Χάρις.

Αυτή τη στιγμή, οι Σίξερς έχουν 8 ενεργούς παίκτες (από τους 15 του ρόστερ) για το ματς, αφού πέρα απ' τους τρεις του πρωτόκολλου, εκτός είναι ο Μπεν Σίμονς, ο Τζέιντεν Σπρίνγκερ έχει καταλήξει στην G-League, ενώ οι Ντάνι Γκριν και Φουρκάν Κορκμάζ είναι αμφίβολοι!

