NBA: Ο ορισμός του... «τον έφτυσε η μπάλα» για τον Χιλντ

Η τύχη σίγουρα δεν ήταν με το μέρος του παίκτη των Κινγκς, που είδε την μπάλα να περνάει η μισή χωρίς τελικά να μην καταλήγει στο καλάθι.

Οι Σακραμένο Κινγκς ηττήθηκαν 91-94 από τους Πέισερς στην έδρα τους με την εξαιρετική εμφάνιση των Σαμπόνις και ΛεΒέρτ.

Ο Μπάντι Χιλντ των «Βασιλιάδων» ήταν η... όαση για την ομάδα του, παρά το γεγονός πως η τύχη προφανώς δεν ήταν με το μέρος του.

Μετά το εκπληκτικό τρίποντο που τον έφερε στην κορυφή του TOP 10, βίωσε το απόλυτο... «τον έφτυσε η μπάλα»! Στην συγκεκριμένη προσπάθεια η μπάλα είχε περάσει μισή, αλλά δεν κατέληξε ποτέ στο καλάθι.

