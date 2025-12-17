Θλίψη στην Αγγλία με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή μετά από τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη.

Μία τραγική είδηση ήρθε από την Αγγλία σκορπίζοντας θλίψη στην ποδοσφαιρική κοινότητα. Ο Ίθαν ΜακΛέοντ της Μάκλσφιλντ, ομάδας που αγωνίζεται στην 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχασε την ζωή του μόλις στα 21 του χρόνια, μετά από τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη στον αυτοκινητόδρομο Μ1.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος ποδοσφαιριστής επέστρεφε από την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στην Μπέντφορντ, όταν το βράδυ της Τρίτης (16/12) συνέβη το μοιραίο που του κόστισε τελικά την ζωή. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο σύλλογος με μία μακροσκελή ανακοίνωση στα social media.

Ο 21χρονος Ίθαν είχε κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα με την Γουλβς, στις ακαδημίες της οποίας είχε ενταχθεί από τα επτά του έτη. Τον Ιανουάριο του 2023, ο Ίθαν είχε υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Λύκους, ενώ περίπου έναν χρόνο αργότερα αποχώρησε από τον σύλλογο χωρίς να έχει αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα. Στη μνήμη του 21χρονου, η Γουλβς θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή στο ματς με την Μπρέντφορντ το Σάββατο (20/12).

Η ανακοίνωση της Γουλβς

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Ethan McLeod σε ηλικία 21 ετών. Ο Ίθαν εντάχθηκε στην @WolvesAcademy σε ηλικία επτά ετών και στη συνέχεια υπέγραψε επαγγελματικά συμβόλαια με την ομάδα, πριν αποχωρήσει τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στέλνουμε τις σκέψεις και την αγάπη μας στην οικογένεια, τους φίλους του Ήθαν και σε όλους στο Μάκλσφιλντ. Ο μικρότερος αδερφός του Ίθαν, ο Κόνορ, είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα κάτω των 21 ετών και όλος ο σύλλογος θα παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε αυτόν και την οικογένειά του.

Θα τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στον αγώνα της πρώτης ομάδας το Σάββατο εναντίον της Μπρέντφορντ, στη μνήμη και τον σεβασμό του Ίθαν».

We are heartbroken by the tragic passing of Ethan McLeod at the age of 21.



Ethan joined @WolvesAcademy at seven-years-old and went on to sign professional terms at the club, before leaving in September 2024.



We are sending our thoughts and love to Ethan’s family, friends and… pic.twitter.com/5rkirPcM33 — Wolves (@Wolves) December 17, 2025