Η ανάμνηση από το χάδι της μητέρας του, έχει πια ξεθωριάσει για τον Ενές Καντέρ. Ο Τούρκος θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στη γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο, γράφοντας ένα εξαιρετικά συγκινητικό μήνυμα στο twitter.

«Χαρούμενη ημέρα της μητέρας σε όλες τις απίθανες μαμάδες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 7 χρόνια από την τελευταία φορά που την είδα. Και δεν έχω καν μία φωτογραφία της για να την κοιτάξω. Όσα είμαι και όλα όσα ελπίζω να γίνω τα χρωστάω σε εσένα. Για τον κόσμο, είσαι η μητέρα μου, για εμένα είσαι ο κόσμος μου. Σε αγαπάω μαμά», έγραψε ο Ενές Καντέρ.

Ο αδερφός του, Κερέμ, ο οποίος αγωνίζεται στον Κολοσσό, συνέχισε όσα έγραψε ο Ενές: «Για εμένα είναι 6 χρόνια. Ελπίζω να σε δω σύντομα. Χαρούμενη ημέρα της μητέρας. Σε αγαπάω».

— Enes Kanter (@EnesKanter) May 9, 2021