Καβαλίερς: Παίρνουν Κίλιαν Χέιζ

Καβαλίερς: Παίρνουν Κίλιαν Χέιζ

Νίκος Καρφής
Χέις
Παίκτης των Καβς θα πρέπει να θεωρείται ο Κίλιαν Χέιζ.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και το πρώην Νο.7 του draft, Κίλιαν Χέιζ, έφτασαν σε συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους σύμφωνα με τον NBA insider, Μichael Scotto. Την σεζόν που τελείωσε, είχε 9 πόντους με 38% στα τρίποντα, 5,2 ασίστ και 3,0 ριμπάουντ σε έξι αγώνες με τους Νετς.

Από το 2020 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στους Πίστονς, αλλά δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στις βασικές επιλογές της ομάδας. Στη θέση του point guard έχει να ανταγωνιστεί τον βασικό Ντάριους Γκάρλαντ και τον αναπληρωματικό Σαμ Μέριλ.

Δείτε Επίσης

Tέιτουμ: «Σκέφτηκα να αποσυρθώ, δεν είπα ότι δεν θα παίξω φέτος» (vid)
1

Συνολικά στο ΝΒΑ οι μέσοι όροι του είναι 8.1 πόντοι, 2.9 ριμπάουντ, 5.2 ασίστ.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     