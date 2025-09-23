Καβαλίερς: Παίρνουν Κίλιαν Χέιζ
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και το πρώην Νο.7 του draft, Κίλιαν Χέιζ, έφτασαν σε συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους σύμφωνα με τον NBA insider, Μichael Scotto. Την σεζόν που τελείωσε, είχε 9 πόντους με 38% στα τρίποντα, 5,2 ασίστ και 3,0 ριμπάουντ σε έξι αγώνες με τους Νετς.
Από το 2020 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στους Πίστονς, αλλά δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στις βασικές επιλογές της ομάδας. Στη θέση του point guard έχει να ανταγωνιστεί τον βασικό Ντάριους Γκάρλαντ και τον αναπληρωματικό Σαμ Μέριλ.
Συνολικά στο ΝΒΑ οι μέσοι όροι του είναι 8.1 πόντοι, 2.9 ριμπάουντ, 5.2 ασίστ.
The Cleveland Cavaliers and former No. 7 overall pick Killian Hayes have agreed to a deal, agent Yann Balikouzou of @LIFTSPORTSMNGMT told @hoopshype. He averaged 9.0 points on 38% from 3-point range, 5.2 assists and 3.0 rebounds during six games with the Brooklyn Nets last season pic.twitter.com/xyh6vdXMBh— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 23, 2025
