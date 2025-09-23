Παίκτης των Καβς θα πρέπει να θεωρείται ο Κίλιαν Χέιζ.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και το πρώην Νο.7 του draft, Κίλιαν Χέιζ, έφτασαν σε συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους σύμφωνα με τον NBA insider, Μichael Scotto. Την σεζόν που τελείωσε, είχε 9 πόντους με 38% στα τρίποντα, 5,2 ασίστ και 3,0 ριμπάουντ σε έξι αγώνες με τους Νετς.

Από το 2020 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στους Πίστονς, αλλά δεν μπόρεσε να καθιερωθεί στις βασικές επιλογές της ομάδας. Στη θέση του point guard έχει να ανταγωνιστεί τον βασικό Ντάριους Γκάρλαντ και τον αναπληρωματικό Σαμ Μέριλ.

Συνολικά στο ΝΒΑ οι μέσοι όροι του είναι 8.1 πόντοι, 2.9 ριμπάουντ, 5.2 ασίστ.