Μάβερικς - Κινγκς 105-99: Ντόντσιτς εσύ σούπερ σταρ (vid)

Oι Μάβερικς με πρωταγωνιστή τον Ντόντσιτς επικράτησε με 105-99 των Κινγκς και ανέβηκε στο 4-2.

Δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν τους Κινγκς οι Μάβερικς μέσα στο Ντάλας με 105-99. Οι Τεξανοί με αυτό το ροζ φύλλο αγώνα ανέβηκαν στο 4-2, ενώ ο σύλλογος από το Σακραμέντο έπεσε στο 3-3.

Για τους νικητές για ακόμη μια φορά, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο κορυφαίος με 23 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, αγγίζοντας τα triple double . Ο Χάρνταγουεϊ είχε 16 πόντους, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσε και ο Φίνεϊ-Σμιθ με 13 πόντους Στον αντίποδα ο Χολμς είχε 22 πόντους και 13 ριμπάουντ, ο Φοξ μέτρησε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ σε άλλο ένα ματς καθοριστικός ήταν Μπαρνς με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στο Σακραμέντο στοίχισε το κάκιστο ποσοστό στα τρίποντα, αφού οι βασιλιάδες σούταραν με 7/36 τρίποντα.

