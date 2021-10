ΛεΜπρόν: Ντύθηκε Φρέντι Κρούγκερ και στοιχειώνει... όνειρα

To Halloween είναι εδώ! Και οι παίκτες του ΝΒΑ δεν θα αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο ΛεΜπρον Τζειμς, ντυμένος Φρέντι Γκρούγκερ, επιχειρεί να πάρει το... δακτυλίδι των μεταμφιέσεων.

Εφιάλτης στο δρόμο με τους... Λέικερς! Το Halloween επιτρέπει (σχεδόν) τα πάντα. Ειδικά όταν πρόκειται για ένα κοστούμι. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βάζει από νωρίς υποψηφιότητα για τον τίτλο του «βασιλιά» του Halloween. Ντύθηκε Φρέντι Γκρούγκερ και η μεταμόρφωσή του πραγματικά στοιχειώνει... όνειρα.

Όπως έκανε, άλλωστε και ο διαβόητος χαρακτήρας του Γκρούγκερ στη σειρά ταινιών «Εφιάλτης στο δρόμο με τις Λεύκες».

Η δουλειά που έκανε ο ΛεΜπρόν (ή του έκανε ένας επαγγελματίας μακιγιέρ) είναι εκπληκτική και διαθέτει απίστευτες λεπτομέρειες.

.@KingJames dressed up as Freddy Krueger for Halloween 🎃 pic.twitter.com/LBNis6L8vt