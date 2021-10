Χάρντεν: «Βαρομετρικό» χαμηλό στις βολές μετά από 10 χρόνια

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν πάει με την ίδια συχνότητα στη γραμμή των βολών. Σε πέντε ματς έχει επιχειρήσει 15 βολές, κάτι που είχε να συμβεί 10 χρόνια!

Ο Τζέιμς Χάρντεν έχει πρόβλημα. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι οι καιρός που έβαζε 40 και 50 πόντους, έχει περάσει. Μα ο ίδιος φαίνεται - με την εφαρμογή των νέων διαιτητικών κανόνων - να... αγκομαχάει και στις ελεύθερες βολές. Σε πέντε αγώνες με τους Νετς, ο MVP του 2018 μετράει 16.6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Το μεγάλο όπλο του τα περασμένα χρόνια. Μόνο πέρσι σε 36 εμφανίσεις στην κανονική περίοδο εκτελούσε 7 βολές ανά παιχνίδι. Η καλύτερη σεζόν του απ' τη γραμμή ήταν το 2016-2017, όταν και εκτελούσε σχεδόν 11 βολές ανά παιχνίδι (746/881).

Στην τρέχουσα σεζόν ο Χάρντεν έχει πάρει μόλις 15 φορές (σε πέντε ματς, με 14/15) στη γραμμή. Και σε κανένα ματς δεν έχει εκτελέσει παραπάνω από 4 (4/4, 3/4, 1/1, 3/3, 3/3). Κάτι που έχει να εμφανιστεί από το 2011, όταν ακόμα ήταν στην Οκλαχόμα.

Τον Μάρτιο του 2011 ο Χάρντεν είχε κάνει πέντε διαδοχικά ματς με λιγότερες από πέντε ματς.

