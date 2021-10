Μοράντ: Ο πρώτος σκόρερ του ΝΒΑ... τρομοκρατεί κόσμο (vid)

Ο Τζα Μοράντ κάνει... παπάδες μέχρι στιγμής με τη φανέλα των Γκρίζλις, τρομοκρατώντας τις αντιπαλες άμυνες και είναι πρώτος σκόρερ του ΝΒΑ.

Για άλλη μια σεζόν, ο Τζα Μοράντ αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη των Γκρίζλις, παλεύοντας να τους οδηγήσει στα playoffs. Πάντως φέτος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, τρελαίνοντας κόσμο με το ξεκίνημα του.

Ο γκαρντ των αρκούδων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ, μετρώντας 35 πόντους μέσο όρο και ενώ ο δεύτερος Κέβιν Ντουράντ έχει 31. Mε τους Καβαλίερς είχε 37 πόντους, με τους Κλίπερς μέτρησε 28, ενώ το καλύτερο το κράτησε για τους Λέικερς, όπου φόρτωσε το καλάθι τους με 40 πόντους. Με αυτόν τον τρόπο έχει οδηγήσει την ομάδα του σε ρεκόρ 2-1, προσφέροντας θέαμα στον κόσμο με τις υπέροχες φάσεις με σπασίματα μέσης στον αέρα και αλλαγή χεριού όπως κόντρα στους λιμνάνθρωπους.

Οι 105 πόντοι που έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Τζα είναι ήδη οι περισσότεροι για παίκτη των Γκρίζλις στην ιστορία σε 4 ματς μάλιστα. Σκεφτείτε τι εκκίνηση έχει κάνει ο Μοράντ. Eπιπλέον έγινε ο μοναδικός παίκτης ever για το Μέμφις με 40 πόντους και 10 ασίστ σε ματς.

O Πολ Τζορτζ πρόσφατα δήλωσε πως ο Τζα του θυμίζει τον Ντέρικ Ρόουζ και η παραπάνω φάση κόντρα στους Λέικερς το αποδεικνύει. Ταβάνι του μόνο ο ουρανός και στο Μέμφις ελπίζουν πως κάποτε θα τους οδηγήσει πολύ ψηλά στα playoffs, αρκεί κάποια στιγμή να του φέρουν και την απαραίτητη βοήθεια που χρειάζεται για να ανταγωνιστεί τα θηρία.

Ja Morant has 105 points through 3 games this season. That is already the most by any Grizzlies player through 4 games.



