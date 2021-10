Ίρβινγκ: Αφαιρέθηκε από το NBA TOP 75 επειδή δεν έχει εμβολιαστεί!

Ο Κάιρι Ίρβινγκ φέρεται να αποκλείστηκε από τη λίστα των TOP 75 παικτών του ΝΒΑ επειδή ακόμα δεν έχει κάνει το εμβόλιο.

Οι Νετς δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν, με την απουσία του Κάιρι Ίρβινγκ να αποδεικνύεται καθοριστική. Ο Uncle Drew δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα και δεν δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει τις απόψεις του και να κάνει το εμβόλιο. Όλο αυτό έκανε το Μπρούκλιν να πάρει την απόφαση να τον αφήσει εκτός ομάδας όσο παραμένει ανεμβολίαστος.

Η άρνηση του Κάιρι να κάνει το εμβόλιο φαίνεται πως του στοίχισε τη θέση του και στο TOP 75 του ΝΒΑ που βρίσκονται οι κορυφαίοι παίκτες όλων των εποχών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλά και από φωτογραφίες που κυκλοφορούν και θέλουν το video να βρίσκεται στα social του ΝΒΑ (μαζί με εκείνα των συμπαικτών του, Ντουράντ και Χάρντεν), αλλά τελικά να αφαιρείται.

Αυτό το γεγονός έκανε έξαλλους πολλούς χρήστες του twitter, οι οποίοι θεωρούν πως ο Uncle Drew θα έπρεπε να βρίσκεται στο TOP 75 και αδικήθηκε ξεκάθαρα λόγω της άρνησης του για το εμβόλιο. Μην ξεχνάμε πως ο Ίρβινγκ ήταν ο άνθρωπος που χάρισε το πρωτάθλημα στο Κλίβελαντ το 2016, βάζοντας το μεγάλο τρίποντο μπροστά στον Στεφ Κάρι στο Game 7 των τελικών (Ουόριορς vs Καβς)

Kyrie Irving was going to be top 75 but was removed by the NBA. pic.twitter.com/NouUAUksfv

Kyrie Irving was going to be on NBA’s top 75 greatest players list but was removed by the league



https://t.co/MkmUIBMhp8