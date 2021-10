Ο Ουέστμπρουκ πανηγύρισε «βάζοντας το μωρό για ύπνο» και ο Μπούκερ απάντησε με τον ίδιο τρόπο (vid)

Ράσελ Ουέστμπρουκ και Ντέβιν Μπούκερ ξεκίνησαν ένα... γαϊτανάκι στο ματς των Σανς με τους Λέικερς.

Αρχικά ο γκαρντ των Λέικερς πέτυχε γκολ-φάουλ και το πανηγύρισε χαρακτηριστικά μπροστά στον Μπούκερ, «βάζοντας το μωρό για ύπνο». Φυσικά ο ηγέτης των Σανς δεν το ξέχασε και αργότερα μέσα στο ματς, κορόιδεψε τον Μπέιζμορ και το πανηγύρισε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, παίρνοντας γκολ-φάουλ.

Απολαύστε τους δύο πανηγυρισμούς

Russ hit the “rock-the-baby” celebration after this bucket on D-Book 👀



(via @NBATV)pic.twitter.com/qKoRTrNk8f