Εμπίντ για Σίμονς: «Είναι ακόμα ο αδερφός μας» (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ έστειλε το δικό του μήνυμα στον Μπεν Σίμονς.

H κατάσταση με τον Μπεν Σίμονς συνεχίζει να είναι περίπλοκη για τους Σίξερς, ο οποίος εδώ και καιρό τους έχει ενημερώσει πως θέλει να φύγει με ανταλλαγή, ενώ κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Μάλιστα ο Αυστραλός ενημέρωσε πως δεν νιώθει πνευματικά έτοιμος να παίξει, ενώ ο πρόεδρος της ομάδας, Ντάριλ Μόρεϊ έδειξε πόσο δύσκολο είναι να γίνει ανταλλαγή, αναφέροντας πως μπορεί να μας πάρει 4 χρόνια να τον ανταλλάξουμε.

Πάντως ο ηγέτης της Φιλαδέλφεια, ο Τζοέλ Εμπίντ προσπάθησε να ηρεμήσει λίγο το πράγμα, αφού πήρε το μικρόφωνο πριν το ματς των Σίξερς με τους Νετς (ήττα για την ομάδα της πόλης της αδελφικής αγάπης) και φώναξε: «Είναι ακόμα ο αδερφός μας».

Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το επόμενο επεισόδιο στο σίριαλ Σίμονς-Σίξερς.

"He's still our brother."



