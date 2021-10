Αντετοκούνμπο: Το υπέροχο δαχτυλίδι του «Greek Freak» (vid)

Το δαχτυλίδι του πρωταθλητή που παρέλαβε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν όλα τα λεφτά.

Οι πρωταθλητές Μπακς έβαλαν το πολύτιμο δαχτυλίδι στο χέρι τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ψηφίστηκε ανάμεσα στους 75 κορυφαίους παίκτες της ιστορίας), ο Θανάσης, ο Κρις Μίντλετον, ο Τζρου Χόλιντεϊ και οι υπόλοιποι παικτες των ελαφιών φόρεσαν τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή,με τον Greek Freak να αποθεώνεται και να παίρνει το... κόσμημα που πάλεψε πολύ για να αποκτήσει.

Λάμπει στο χέρι του Γιάννη, με τους Μπακς να αποκαλύπτουν τη σχεδίαση του, η οποία κόβει την ανάσα. Το άξιζε, πάλεψε και το έκανε δικό του μετά από μια πολύ απαιτητική σεζόν, στην οποία πήρε το... σκαλπ των Σανς στους τελικούς.

Δείτε το δαχτυλίδι του Γιάννη.

Always & forever Bucks in Six



💍: @JewelersMutual pic.twitter.com/UKWvkbqZh2