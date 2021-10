Μπακς: Ο πρωταθλητής Γιάννης και οι συμπαίκτες του φόρεσαν δαχτυλίδια (vid)

Οι πρωταθλητές Μπακς και ο ηγέτης τους, Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσαν τα δαχτυλίδια τους για τον τίτλο που κατέκτησαν την περσινή σεζόν κόντρα στους Σανς και το κλίμα ήταν πανηγυρικό στο Fiserv Forum.

Περίμεναν λίγο καιρό, αλλά πλέον οι πρωταθλητές Μπακς έχουν κάτι αστραφτερό στο χέρι τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ψηφίστηκε ανάμεσα στους 75 κορυφαίους παίκτες της ιστορίας), ο Θανάσης, ο Κρις Μίντλετον, ο Τζρου Χόλιντεϊ και οι υπόλοιποι παικτες των ελαφιών φόρεσαν τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή, αφού πριν λίγους μήνες έριξαν στο καναβάτσο τους Σανς στους τελικούς, επιστρέφοντας από το 0-2 για να φτάσουν στην κορυφή με 4-2.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό στo Fiserv Forum σε μια βραδιά που μείνει για πάντα στο μυαλό των παικτών του Μιλγουόκι, των ανθρώπων του οργανισμού και φυσικά όλων των φιλάθλων της ομάδας που έσπρωξαν την ομάδα προς τον τίτλο με την βροντερή παρουσία τους και στα playoffs.

Το Μιλγουόκι γιορτάζει ξανά και η πόλη αστράφτει χρυσό με τα δαχτυλίδια που βρίσκονται πλέον στα χέρια των παικτών που κατάφεραν να ζήσουν ένδοξες στιγμές με τη φανέλα της ομάδας. Εντυπωσιακά τα δαχτυλίδια της ομάδας του Μπουντενχόλζερ, τα οποία παρέλαβαν από τον Τζιμ Πάσκε, θρυλικό σχολιαστή των Μπακς που έχει αποσυρθεί. Ο Γιάννης φόρεσε το δαχτυλίδι του και όλο το γήπεδο φώναζε «MVP, MVP», αναγνωρίζοντας πως άλλαξε την ιστορία της ομάδας, οδηγώντας τη στη Γη της Επαγγελίας.

Φυσικά αποκαλύφθηκε και το λάβαρο, το οποίο βρίσκεται πλέον ψηλά στην οροφή του Fiserv Forum και συμβολίζει το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία των Μπακς.

Το Gazzetta βρίσκεται στις ΗΠΑ για τους αγώνες του ΝΒΑ με την ευγενική χορηγία της Novibet, η οποία, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας "The GiANT Heart", ενώνει τις δυνάμεις της με τον κορυφαίο αθλητή Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη στήριξη κι ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ GAZZETTA ΓΙΑ ΤΟ ΝΒΑ

Handcrafted for the Champs 💍: @JewelersMutual pic.twitter.com/PPRSWEElso

Always & forever Bucks in Six