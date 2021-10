Μπακς - Νετς: Ο Αντετοκούνμπο κάνει τις φιγούρες του και περιμένει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει τα χορευτικά του κόλπα πριν το τζάμπολ των Μπακς με τους Νετς (02:30, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) και ανυπομονεί να φορέσει το δαχτιλίδι του πρωταθλητή.

Δεν κρατιούνται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του στους Μπακς, αφού ανυπομονούν να φορέσουν τα δαχτυλίδια για τον τίτλο που κατέκτησαν τη σεζόν που πέρασε, κόντρα στους Σανς του Μπούκερ και του Πολ. Ήδη στα αποδυτήρια του Fiserv Forum ξεχωρίζει το χρυσό χρώμα.

Οι Μπακς ανέβασαν video με τον ηγέτη τους, τον, Greek Freak όπου ακούει τη μουσική του, χορεύει και περιμένει καρτερικά να δει το χέρι του να έχει τη συντροφιά του δαχτυλιδιού. Μόχθησε, πάλεψε πέρυσι, έπεσε με τον τραυματισμό του, αλλά σηκώθηκε και σαν σπουδαίος leader οδήγησε το Μιλγουόκι στο πρωτάθλημα.

Δείτε τα videos που ανέβασαν τα... ελάφια στο twitter

Show off that footwork @Giannis_An34 . 🤣 pic.twitter.com/LxZfaQap0K

The Champ is here!!



🎥: @socios pic.twitter.com/rGSq2FUXxC