Βοϊναρόφσκι για Νετς: «Ο Χάρντεν ήταν αναγκαίος γιατί δεν μπορούσαν να βασιστούν στον Ίρβινγκ»

O Έιντριαν Βοϊναρόφσκι σχολίασε την μετακίνηση που είχε φέρει τον Χάρντεν στο Μπρούκλιν, μπλέκοντας την υπόθεση με τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Είναι ο άνθρωπος που ρίχνει όλες τις... βόμβες στο ΝΒΑ, ενημερώνοντας όλο τον πλανήτη για τις μεταγραφές και τις ανταλλαγές στον μαγικό κόσμο του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο. Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι στάθηκε στο podcast του στην ανταλλαγή που είχε φέρει τον Τζέιμς Χάρντεν στους Νετς και τη σύνδεσε με τον Κάιρι Ίρβινγκ, χαρακτηρίζοντας τη αναγκαία, αφού το Μπρούκλιν δεν μπορούσε να βασιστεί στον Uncle Drew.

«Όταν οι Νετς έκαναν την ανταλλαγή του Χάρντεν, είδαν τον Τζέιμς σαν μια αναγκαία κίνηση. Νομίζω πως είχαν ήδη καταλάβει πως δεν θα μπορούσαν να βασιστούν στον Κάιρι Ίρβινγκ. Τη μέρα που ο Χάρντεν έφτασε στο Μπρούκλιν, ο Ίρβινγκ έγινε αμέσως αναλώσιμος», ήταν τα λόγια του.

Οι Μπρούκλιν Νετς έχουν αποφασίσει να αποκλείσουν από κάθε δραστηριότητά τους τον Ίρβινγκ μέχρι να εμβολιαστεί, ενώ ο Uncle Drew μίλησε για την απόφασή του να μην εμβολιαστεί και ζήτησε να γίνει σεβαστή, αν και ο ίδιος -όπως είπε- γνωρίζει όλες τις επιπτώσεις.

Woj, via his podcast:



