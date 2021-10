Κουφός: «Δεν έχω ξαναδεί παίκτη σαν τον Ντερόν Ουίλιαμς, ήταν απίθανος» (vid)

Ο Κώστας Κουφός υποκλίθηκε σε Ντερόν Ουίλιαμς και Βινς Κάρτερ.

Την επιστροφή του στο ΝΒΑ ψάχνει ο Κώστας Κουφός, ο οποίος θα δοκιμάσει την τύχη του στην G-League με την ομάδα επιλέκτων Ignite, προκειμένου να βρει το συμβόλαιο που θέλει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο Έλληνας σέντερ μίλησε στο NBA Buzz και όταν ρωτήθηκε για τον πιο ταλαντούχο συμπαίκη που είχε στην καριέρα του, διάλεξε τον Ντερόν Ουίλιαμς: «Ο Ντερόν Ουίλιαμς στο peak του. H ικανότητα του στην πάσα, η ντρίμπλα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ήταν απίθανος κάθε φορά που έπαιζε, έδινε show», ανέφερε για τον πρώην γκαρντ των Μορμόνων, με τον οποίο συνυπήρξε από το 2008 μέχρι το 2010 στη Γιούτα. Σίγουρα οι λάτρεις του ΝΒΑ τον θυμούνται για την αδιανόητη σταυρωτή του ντρίμπλα και γενικότερα για τον χειρισμό μπάλας του. Τρείς φορές έχει παίξει σε All Star Game, ενώ αγωνίστηκε και στη Μπεσίκτας, η οποία απέσυρε τη φανέλα του (Νο.8).

Ο Κουφός αποθέωσε και τον Βινς Κάρτερ, τον κορυφαίο dunker ever. Θα σκόραρε 20 πόντους μ.ο στα 40 του αν το ήθελε, ήταν απίθανος». Με τον Vinsanity έπαιξε παρέα στους Κινγκς και τους Γκρίζλις και είχε την ευκαιρία να θαυμάσει έναν παίκτη που στα καλά του (Νετς, Ράπτορς, Μάτζικ) δεν είχε αντίπαλο όταν σηκωνόταν να καρφώσει. Μην ξεχνάμε πως ο τεράστιος Air Canada είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της λίγκας που αγωνίστηκε μέσα σε 4 δεκαετίες, αρχίζοντας φυσικά από τα 90s. Από το 1998 έως και το τέλος της καριέρας του, έχει παίξει σε Ράπτορς, Νετς, Μάτζικ, Σανς, Μάβερικς, Γκρίζλις, Σανς και Χοκς.

Kosta Koufos was asked who his most skilled teammate of all-time was… he said prime Deron Williams “was unreal” & said how Vince Carter is up there, & at 40 he could’ve “scored 20 PPG if he wanted to & got the opportunity.” pic.twitter.com/nElhMsexkd