Λέικερς: Two-way σε Ντουμπουγιά

Ο 21χρονος Γάλλος φόργουορντ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι «Λιμνάνθρωποι».

Την απόκτηση του νεαρού Σεκού Ντουμπουγιά (2.03μ.) υπό το καθεστώς two-way συνεργασίας έκανε επισήμως γνωστή μέσω ανακοίνωσης ο σύλλογος από την Καλιφόρνια.

Ο Γάλλος φόργουορντ αγωνίστηκε πέρσι σε 56 ματς της κανονικής περιόδου με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, μετρώντας κατά μέσο όρο 5.1 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά 15.5 λεπτά.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντουμπουγιά είχε αποτελέσει την 15η επιλογή στο NBA Draft του 2019, προερχόμενος τότε από την γαλλική Λιμόζ.

OFFICIAL: Sekou Doumbouya is joining the #LakeShow on a two-way contract pic.twitter.com/zub9GhpPxO