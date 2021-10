ΝΒΑ: Οι Μπακς διώχνουν Ο'Μπράιαντ και οι Χοκς τον Όκαφορ

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν ότι αποδεσμεύουν τον Τζόνι Ο'Μπράιαντ, ενώ το ίδιο θα κάνουν και οι Ατλάντα Χοκς με τον Τζαχίλ Όκαφορ.

Όσο πλησιάζουν στην έναρξη της σεζόν, οι ομάδες φροντίζουν να διαμορφώσουν τα τελικά ρόστερ τους. Κάπως έτσι, οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν πως αφήνουν τον Τζόνι Ο' Μπράιαντ, τον οποίο απέκτησαν στις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός παουερ φόργουορντ αγωνίστηκε σε δυο αγώνες της preseason, έχοντας συνολικά 8 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Κάτι ανάλογο έκαναν και οι Ατλάντα Χοκς με τον Τζαχίλ Όκαφορ, Νο3 στο Draft του 2013.

Ουσιαστικά και οι δύο ομάδες ζήτησαν waivers για τους παίκτες. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουν να τους πληρώνουν μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό τους, ενώ αν κάποια ομάδα θέλει να πάρει το συμβόλαιο, μπορεί να το κάνει.

