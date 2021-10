NBA Jam: Ειδικός κωδικός για μην κερδίζουν με buzzer οι Μπουλς τους Πίστονς

Ο δημιουργός του NBA Jam, Μαρκ Τάρμελ παραδέχτηκε ότι είχε προσθέσει έναν ειδικό κώδικα που δεν επέτρεπε στους Σικάγο Μπουλς να κερδίζουν με buzzer beater τους Ντιτρόιτ Πιστονς!

Το NBA Jam το γνωρίζετε. Όλο και κάποια φορά θα έχετε πιάσει τον μαύρο μοχλό και θα έχετε επιχειρήσει πατώντας τα πολύχρωμα πλήκτρα να κάνετε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, να σκοράρετε ένα τρίποντο...

Αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε είναι, αν έχετε πάρει τους Σικάγο Μπουλς, να επικρατήσετε με νικητήριο σουτ (ακόμη και από τη μία μπασκέτα στην άλλη) απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς!

Δεν αποτελεί... βλάβη, αλλά εντολή του δημιουργού του παιχνιδιού, Μαρκ Τάρμελ, φανατικού φίλου των Πίστονς. Όταν έφτιαχνε το παιχνίδι η κόντρα των Μπουλς και του Μάικλ Τζόρνταν με τους Πίστονς και τον Αϊζέια Τόμας είχε ολοκληρωθεί.

Αλλά ο Τάρμελ ήθελε να έχει τον τελευταίο, έστω και ηλεκτρονικό, λόγο. Πρόσθεσε στο παιχνίδι έναν ειδικό κώδικα, σύμφωνα με τον οποίο οι Μπουλς δεν θα μπορούσαν να πετύχουν νικητήριο σουτ στα ματς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Ή ο παίκτης θα καθάριζε το ματς νωρίτερα ή θα το έχανε, αν κρίνονταν στο τελευταίο σουτ.

Σε όλες τις εκδόσεις του NBA Jam οι Μπουλς δεν είχαν στην ομάδα τους τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος δεν μπορούσε να δώσει τα δικαιώματά του, λόγω των συμφωνιών που είχε με τους δικούς σπόνσορες.

