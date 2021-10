Λέικερς: Πλήγμα για τους... λιμνάνθρωπους, χειρουργείο ο Χόρτον-Τάκερ

O Tέιλεν Χόρτον-Τάκερ θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείο, προσθέτοντας ένα σημαντικό πρόβλημα στους Λέικερς και τον Φρανκ Βόγκελ.

Δεν έχουν να ανησυχούν μόνο για την αστοχία και τα λάθη του Ράσελ Ουέστμπρουκ στα φιλικά οι Λέικερς. Σημαντική απουσία για τους... λιμνάνθρωπους, αφού ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, αφού έχει υποστεί ρήξη συνδέσμου στον δεξιό του αντίχειρα.

Ακόμα παραμένει άγνωστο το διάστημα της απουσίας του 22χρονου γκαρντ, ωστόσο θα λείψει σίγουρα από τους λιμνάνθρωπους στο ξεκίνημα της σεζόν. Παίκτες σαν τον Μονκ, τον Έλινγκτον και τον Μπέιζμορ θα καλύψουν το κενό του. Πριν γίνει γνωστός ο τραυματισμός του, προοριζόταν για βασικός small forward, αφού φέτος ο ΛεΜπρόν θα ξεκινά στο «4» και ο Ντέιβις στη θέση του σέντερ.

Οι Λέικερς έχουν άλλο ένα σημαντικό κενό να καλύψουν, αυτό του βετεράνου Τρεβόρ Αρίζα, o οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο μήνες μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στον δεξί αστράγαλο,

Lakers guard Talen Horton-Tucker has a torn ligament in his right thumb and will undergo surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium.