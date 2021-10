Νας: «Αναγνωρίζουμε πως ο Ίρβινγκ δεν θα παίξει στα εντός έδρας παιχνίδια»!

Ο Στιβ Νας παραδέχτηκε ότι οι Νετς έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα πως ο ανεμβολίαστος Καϊρί Ίρβινγκ δεν θα αγωνιστεί στους εντός έδρας αγώνες του Μπρούκλιν φέτος!

Το 90% των παικτών του ΝΒΑ έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, εντούτοις ο Καϊρί Ίρβινγκ επιμένει να μην κάνει το εμβόλιο. «Με προστατεύει ο Θεός, όπως και την οικογένειά μου. Είμαστε ενωμένοι» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Υπενθυμίζεται πως στη Νέα Υόρκη απαιτείται τουλάχιστον μία δόση για να συμμετάσχει κανείς σε προπονήσεις. Με λίγα λόγια, ο Ίρβινγκ δεν μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες των Νετς στο Μπρούκλιν (προπονήσεις ή αγώνες) όμως μπορεί να αγωνιστεί μόνο εκτός Νέας Υόρκης!

Από την πλευρά του, ο κόουτς των Νετς, Στιβ Νας ανέφερε επί του θέματος: «Νομίζω πως αναγνωρίζουμε πως δεν θα παίξει στους εντός έδρας αγώνες. Θα παίξουμε χωρίς αυτόν φέτος! Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν στη συνέχεια».

Ο Ίρβινγκ είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Παικτών... Σήμερα προπονήθηκε με τους Νετς όμως δεν θα πάει στην Φιλαντέλφια για τον αγώνα της preseason με τους Σίξερς.

Nets coach Steve Nash says, as of now, team is operating under assumption that Kyrie Irving won’t be available for home games due to local vaccination ordinance. As he has said previously when asked about Irving, Nash notes that things can change at any moment.

Steve Nash on Kyrie Irving: "I think we recognize he’s not playing home games. We’re going to have to for sure play without him this year. So it just depends on when, where and how much." #Nets #NBA