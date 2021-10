Ο Ίρβινγκ δεν αλλάζει γνώμη για το εμβόλιο: «Με προστατεύει ο Θεός» (pic)

O Kάιρι Ίρβινγκ έδειξε για άλλη μια φορά πως δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη για τον εμβολιασμό.

Η κατάσταση παραμένει περίπλοκη στους Νετς με τον Κάιρι Ίρβινγκ. O Uncle Drew είναι ακόμα ανεμβολίαστος και το Μπρούκλιν είναι... άνω - κάτω, δίχως να αποκλείεται το ενδεχόμενο να αφήσει εκτός ομάδας ώστε να μην διαταραχθεί η «χημεία», παρόλο που ο Κέβιν Ντουράντ δεν χάνει την αισιοδοξία του.

Ο γκαρντ του Μπρούκλιν δεν δείχνει να αλλάζει άποψη για το εμβόλιο και... ξαναχτύπησε με ανάρτηση στο twitter: «Με προστατεύει ο Θεός, όπως και την οικογένειά μου. Είμαστε ενωμένοι», έγραψε.

Πάντως ο Κάιρι βρέθηκε στο πλευρό των συμπαικτών του έστω και για λίγες ώρες, αφού οι Νετς προπονήθηκαν στο Μπρούκλιν Μπριτζ Παρκ, με δεκάδες ανθρώπων να παρακολουθούν τη διαδικασία και τον Ίρβινγκ να το διασκεδάζει με το παραπάνω.

I am protected by God and so are my people. We stand together.