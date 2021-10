Νετς: Προπόνηση σε ανοικτό γήπεδο με Ίρβινγκ (vids)

Οι Μπρούκλιν Νετς προπονήθηκαν σε ανοικτό γήπεδο, με τον μασκοφόρο Καϊρί Ίρβινγκ να δίνει το παρών.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ βρέθηκε στο πλευρό των συμπαικτών του. Η ομάδα των Μπρούκλιν Νετς προπονήθηκε στο Μπρούκλιν Μπριτζ Παρκ, με δεκάδες ανθρώπων να παρακολουθούν τη διαδικασία και τον Ίρβινγκ να το διασκεδάζει με το παραπάνω.

Δεν είναι μόνο ο χρόνος που πέρασε με τους συμπαίκτες και τα μπόλικα χαμόγελα που σχηματίστηκαν, αλλά και το γεγονός ότι ο Ίρβινγκ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον κόσμο και να μοιράσει υπογεγραμμένες φανέλες.

Ο Ίρβινγκ μπορεί να μην έχει ακόμη το δικαίωμα να παίξει με τους Νετς, αλλά πήρε την πρώτη... νίκη. Πλέον, έχει το δικαίωμα να προπονηθεί στις εγκαταστάσεις της ομάδας, αφού ο χώρος θεωρείται ιδιωτικός.

Όπως και να έχει, η προπόνηση των Νετς διέθετε και διαγωνισμό χορού για τους rookies της ομάδας, με τον Ντέιβιντ Ντουκ Τζούνιορ να επικρατεί με ευκολία.

Δείτε τα βίντεο:

BK does it different! Great event 🕺🏽🕺🏽 https://t.co/DPqbbzXpyc — David Duke Jr (@daviddukejr) October 9, 2021

Jersey off the back from KAI 🙏 pic.twitter.com/VuCzjRSHDj — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 9, 2021