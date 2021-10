Αντετοκούνμπο: Οι καρφωματάρες του Θανάση στο Μπρούκλιν (vids)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε τις δικές του στιγμές στο Μπρούκλιν καρφώνοντας ασταμάτητα τη μπάλα στο καλάθι των Νετς.

Ο Έλληνας φόργουορντ πρόσφερε το δικό του θέαμα στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπρούκλιν Νετς.

Όχι μόνο ξεκίνησε «πενταδάτος» μαζί με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη αλλά φρόντισε να... αφήσει το «στίγμα» του στο «Barclays Center».

Απόδειξη; Τα δύο εντυπωσιακά του καρφώματα στο ματς. Το ένα με ατομική ενέργεια και το δεύτερο με alley oop!

Δείτε τον και απολαύστε τον!

TA go up & get!! ↗️ pic.twitter.com/9U4xMG14dO