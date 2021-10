Μπακς: Εκτός ο Αντετοκούνμπο από το φιλικό με τους Νετς

Οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς θα συναντήσουν τους Μπρούκλιν Νετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, άλλους πέντε συμπαίκτες του και τον Καϊρί Ίρβινγκ να μην αγωνίζονται!

Το εντυπωσιακό ντέρμπι της preseason του ΝΒA δεν θα είναι, τελικά, τόσο λαμπερό. Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αναμετρηθούν με τους Μπρούκλιν Νετς (9/10, 02:30) για πρώτη φορά μετά το Game 7 στα ημιτελικά της Ανατολής. Και στο ίδιο γήπεδο που ολοκληρώθηκε ο θρίαμβος των Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί ούτε σε αυτό το ματς, μολονότι έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, ενώ εκτός από την ομάδα των πρωταθλητών θα είναι και οι Κρις Μίντλετον, Ρόντνεϊ Χουντ, Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο, Σέμι Οτζελέι και Μπόμπι Πόρτις.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τζρου Χόλιντεϊ, ενώ ερωτηματικό είναι και ο Γκρέισον Άλεν.

Από την πλευρά των Νετς, ο Καϊρί Ίρβινγκ πρόκειται να χάσει το πρώτο ματς εξαιτίας της άρνησής τους να εμβολιαστεί, αφού η νομοθεσία της Νέας Υόρκης δεν επιτρέπει σε ανεμβολίαστες παίκτης να προπονηθούν ή να αγωνιστούν.

Οι Νετς δεν έχουν ενημερώσει, μέχρι στιγμής, για άλλες απουσίες, κάτι που σημαίνει ότι οι Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν αναμένεται να κάνουν το ντεμπούτο τους τη φετινή σεζόν.

Bucks' injury report for tomorrow night's game in Brooklyn:



OUT: Giannis Antetokounmpo, Donte DiVincenzo, Rodney Hood, Khris Middleton, Semi Ojeleye, Bobby Portis



Doubtful: Jrue Holiday



Questionable: Grayson Allen