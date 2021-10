Αντετοκούνμπο: «Προπονήθηκα και ένιωσα υπέροχα» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στις προπονήσεις των Μιλγουόκι Μπακς και όπως είπε ένιωσε υπέροχα που είναι υγιής.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ άρχισε να ανεβάζει στροφές και να λαμβάνει κανονικά μέρος στις προπονήσεις της ομάδας του. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν θα είναι σε θέση να δώσει το «παρών» στα επόμενα ματς της preseason αλλά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι μπορέσει να αγωνιστεί με την έναρξη της regular season.

«Έκανα προπόνηση σήμερα, ήταν η πρώτη μου προπόνηση και ήταν όλα καλά» είπε... κεφάτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συνέχισε: «Η ομάδα ήταν καλή, εγώ ένιωσα καλά αλλά πρέπει να φτάσω τα παιδιά τα οποία είναι 10 ταχύτητες πιο μπροστά από εμένα αλλά επιστρέφω υγιής και είμαι καλά. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος»

"I know you have a lot of questions...I'm not going to address them...haha...I practiced today. I feel good...thank you, have a good day!!" pic.twitter.com/YmE9Cryaxu