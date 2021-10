Μάικλ Τζόρνταν: Υποδήματα απ' το 1984 θα πιάσουν σε δημοπρασία $1 εκατ.

Μετά από 37 χρόνια και η αξία ενός ζευγαριού παπουτσιών που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν θα δημοπρατηθούν. Και αναμένεται να πουληθούν έναντι ενός με 1,5 εκατομμύρια δολάρια!

Κάποιος θα πρέπει να συμβιβαστεί με τα παπούτσια που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο 5ο παιχνίδι του στο ΝΒΑ. Θεωρητικά πρόκειται για ένα άσημο ματς του MJ, αφού την 1η Νοεμβρίου του 1984 οι Σικάγο Μπουλς ηττήθηκαν απ' τους Ντένβερ Νάγκετς με σκορ 129-113.

Και ο... αέρινος μέτρησε μόλις 17 πόντους (7/15 σουτ). Και όμως. Τα κόκκινα μποτάκια Nike που φόρεσε θα δημοπρατηθούν στις 24 Οκτωβρίου στην πόλη της... αμαρτίας, το Λας Βέγκας.

Και η εκτίμηση αναφέρει ότι πρόκειται να κοστίσουν από ένα μέχρι ενάμισι εκατομμύρια δολάρια! Θεωρητικά ένας απ' τους λόγους που τα κάνει σούπερ συλλεκτικά είναι πως μετά άλλα έξι ματς, ο Τζόρνταν φόρεσε για πρώτη φορά τα υποδήματα που έφεραν το όνομά του.

Και μέχρι σήμερα αποφέρουν εκατομμύρια δολάρια στον ίδιο και στην εταιρία του.

JUST IN: @Sothebys auctioning off the earliest Michael Jordan game-worn Nikes, from his 5th NBA game (11/1/84) on Oct. 24 at the Aria in Vegas. They are Nike Air Ships. Auction house estimates worth in between $1M-$1.5M.



MJ would wear his first Jordans six games later vs Dr. J. pic.twitter.com/ysa3OG8KFU