Αντετοκούνμπο: «Να δείχνετε το τρίποντο μου από πολλές γωνιές για να νομίζουν ότι έβαλα 4» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να κάνει πλάκα στους ανθρώπους που χειρίζονται τα social media των Μπακς.

Πάντα όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγάζει μια όμορφη φάση γίνεται χαμός και στο twitter των Μπακς. Ο Greek Freak που είχε όρεξη για πλάκα, απευθύνθηκε στα παιδιά που διαχειρίζονται τα social media των ελαφιών και τους ζήτησε να παρουσιάζουν πιο έξυπνα τα τρίποντα του.

«Όταν ευστοχώ σε ένα τρίποντο, να το κάνετε να φαίνεται ωραίο. Ανεβάστε το από διαφορετικές γωνίες, για να μοιάζει σαν να έβαλα τέσσερα, οκ; Και για να νομίζουν οι άλλοι ότι μπορώ να σουτάρω καλά πλέον», ήταν τα λόγια του MVP των τελικών.

"Yоu guys pоst my dunks, my threes. When I make a three, make it lооk gооd."



Giannis is too much 😂



(via @Bucks) pic.twitter.com/URq8PLEJcE