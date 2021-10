Λέικερς: Σκοπεύουν να αποσύρουν τη φανέλα του Γκασόλ

Ο Πάου Γκασόλ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και ήδη οι Λος Άντζελες Λέικερς σκοπεύουν να αποσύρουν τη φανέλα του!

Ο θρύλος του ισπανικού μπάσκετ ανακοίνωσε και επίσημα ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση στα 41 του χρόνια, ενώ την ώρα που αναφέρθηκε στον μεγάλο Κόμπι Μπράιαντ «λύγισε» από τη συγκίνηση. Με τον αείμνηστο «Black Mamba» έζησε μερικές από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Αυτή που σκοπεύουν να αποσύρουν οι «Λιμνάνθρωποι» μετά και την ανακοίνωση του Πάου Γκασόλ ότι σταματάει το μπάσκετ. Ο Σαμς Τσαράνια αποκάλυψε τις προθέσεις των Λέικερς στους οποίους αγωνίστηκε από το 2008 έως και το 2014 έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα ΝΒΑ.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, στην οροφή του STAPLES Center να βρεθεί το «16» του Πάου Γκασόλ, με τον Ισπανό να γίνεται ο πρώτης μη Αμερικανός που θα γνωρίσει την ύψιστη τιμή από τους Λος Άντζελες Λέικερς. Μετά τους Μπράιαντ, Ο' Νιλ, Τζόνσον, Τζαμπάρ, Ουίλκς, Ουέστ, Τσάμπερλεϊν, Ουόρθι, Μπέιλορ και Γκούντριτς.

The Los Angeles Lakers plan to retire Pau Gasol’s No. 16 jersey. https://t.co/rC4EgGEQ9l