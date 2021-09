ΝΒΑ: Οι ανεμβολίαστοι παίκτες, σε Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο, δεν θα πληρώνονται τα ματς που χάνουν

Ο εκπρόσωπος του ΝΒΑ, Μάικ Μπας ήταν ξεκάθαρος: Οι ανεμβολίαστοι παίκτες που δεν θα μπορούν να αγωνιστούν, δεν θα πληρώνονται!

Μοιάζει σαν το... έγκλημα και τιμωρία. Μόνο που στην περίπτωση μας, δεν υπάρχει «έγκλημα». Μόνο η τιμωρία. Το ΝΒΑ επιτρέπει στους παίκτες του να παραμείνουν ανεμβολίαστοι. Κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη νομοθεσία στη Νέα Υόρκη (επηρεάζει τους Νετς και τους Νικς) και το Σαν Φρανσίσκο (επηρεάζει τους Ουόριορς).

Ο εκπρόσωπος του ΝΒΑ, Μάικ Μπας κλήθηκε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς ισχύει. Και όπως φάνηκε από τα λεγόμενά του, οι τοπικοί νόμοι υπερισχύουν της ελευθερίας της Λίγκας. «Οι παίκτες που θα επιλέξουν να μην συμμορφωθούν με τις τοπικές οδηγίες εμβολιασμού, δεν θα πληρώνονται για τα ματς που δεν θα αγωνιστούν», είπε, καθαρά και ξάστερα.

Κάπως έτσι, ο Καϊρί Ίρβινγκ των Μπρούκλιν Νετς, αν επιμείνει και δεν εμβολιαστεί, θα χάσει τη μισή αμοιβή της σεζόν 2021-2022, δηλαδή 17.5 εκατομμύρια δολάρια.

Και ο Άντριου Ουίγκινς, των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, μπορεί να απωλέσει 15.8 εκατομμύρια δολάρια!

Ήδη το ΝΒΑ έχει αρχίσει να σφίγγει τον κλοιό για τους περίπου 40 ανεμβολίαστους παίκτες του, με το νέο πρωτόκολλο υγείας να είναι εξίσου αυστηρό, όσο και περιοριστικό, για τους αθλητές που έχουν επιλέξει το δρόμο της αποφυγής τους εμβολιασμού.

